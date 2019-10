Zwischen Zidane und Palästina-Konflikt

Zinédine Zidane und Mohamed Salah – diese Namen stehen sinnbildlich für die Bedeutung des Fussballs in der arabischen Welt. Darum spielen die beiden natürlich auch in der Ausstellung «Foot et monde arabe» im Fifa World Football Museum in Zürich eine grosse Rolle. Die Ausstellung mit Videoinstallationen, Pokalen, Originaltrikots und zahlreichen anderen historischen Stücken erzählt aber nicht nur die Geschichte der Stars der Fussball- Neuzeit, sondern auch jene von grossen Figuren aus der Vergangenheit.

Da ist zum Beispiel Larbi Ben Barek aus Marokko, den Pelé so bewunderte, dass er ihn «Gott des Fussballs» nannte. Oder Rachid Mekhloufi, der von den Franzosen erst geliebt, dann wegen seines Engagements für die Unabhängigkeit Algeriens verstossen und schliesslich wieder mit Jubel empfangen wurde. Ausserdem im Fokus: die beiden Jordanierinnen Rama Abu Rob und Rouzbahan Fraij, die andere junge Frauen ermutigen wollen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Denn es gibt in der arabischen Welt keinen besseren Treiber für Emanzipation und Gleichberechtigung wie den Fussball. Überhaupt besitzt der Sport dort fast immer eine politische Dimension, erst recht in Palästina, wo er trotz oder gerade wegen der vielen Probleme im Alltag heiss geliebt wird.