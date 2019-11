Un blog, trois enfants, 120’000 followers

Mais pourquoi cette maman de 38 ans mise avant tout sur les repas simples? Parce qu’elle a la bougeotte! Comme aujourd’hui par exemple. Elle a installé sa ribambelle d’enfants dans son Mazda CX-5 pour se rendre à Dietikon (ZH) au parc Bruno Weber. Au moins, elle est heureuse de ne pas avoir de problème d’espace dans sa voiture. Grâce au système de navigation, elle trouve le parc sans faire de détours. Les enfants sont émerveillés par les dragons et les créatures fabuleuses de l’artiste décédé.

La famille Flury a l’habitude d’être en déplacement. «Voyager est notre plus grand hobby», dit la maman. «Nous faisons souvent des excursions le week-end.» Une voiture familiale simple et pratique qui ne consomme pas trop de carburant est donc un choix logique pour les Flury. Après un trajet tranquille, ils sont accueillis par Roger Rhyner à Riedern (GL). Ses «livres parfumés» ont fait sensation car on les explore avec les sens. Il suffit de frotter les illustrations pour qu’elles commencent à sentir. Comme le bouc Charly dont cinq aventures ont déjà été publiées.