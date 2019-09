Drachenjagen leicht gemacht

Heute geht’s für sie zu den St. Beatus-Höhlen nahe Interlaken – einem eindrücklichen Naturspektakel im Inneren des Niederhorn-Massivs, das von Einheimischen gern als Touristen-Hotspot abgestempelt wird. Dabei lässt es sich nirgends in der Schweiz so eindrucksvoll abtauchen, was besonders an einem schwülheissen Tag eine Wohltat ist. Hündin Giulietta hat erst recht nichts dagegen.

Vielleicht ist die Hundedame deshalb so entspannt, als sie in den roten Mazda CX-5 gepackt wird und es Richtung Interlaken losgeht. Mit zügigem Tempo bringt das Familienauto die Putzers über Schindellegi und Luzern an den Thunersee. Schon nach den ersten Metern in den Tropfsteinhöhlen wird es merklich kühler; Benji, Sonja und Isabella lassen sich vom eindrücklichen Farbenspiel an den Wänden verzaubern.

Auf dem gut ausgeleuchteten Weg durch die Höhlenlandschaft staunt die kleine Familie über die mächtigen Stalaktiten und Stalagmiten, die hier über Millionen von Jahren entstanden sind. Auf dem Pfad erfahren sie auch von der Legende, die sich um das Höhlensystem rankt. Denn in diesen Gewölben soll im Mittelalter ein feuerspeiender Drache gehaust haben. Der Heilige Beatus trat der Kreatur mit dem Kreuz entgegen und rief die heilige Dreifaltigkeit an, worauf sich der Drache in den Thunersee stürzte. «Wow, so etwas lernst du nicht in der Badi», sagen sie beeindruckt.

Auf der Rückfahrt bleibt es imposant. In Meiringen entern die Putzers die Aareschlucht und geniessen die Abendsonne. Über kurvige Strassen, auf denen die Familie um die hohen Sicherheiststandards im Mazda CX-5 froh ist, gehts zurück in Richtung Zürich. Ein weiteres Putzer-Abenteuer findet seinen Abschluss – und der eine oder andere Follower wird wohl schon bald in den Beatus-Höhlen nach dem Drachen Ausschau halten.