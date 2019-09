Powerpaar zwischen Präzision und Paddelsport

Bevor wir losfahren, verstaut das Paar sein Gepäck im Kofferraum des Mazda CX-5. Am Ende des Naturparks Chasseral erwartet sie inmitten von saftigen Hügeln La Chaux-de-Fonds. Ein Stück weiter westlich liegt Le Locle. Der malerische Ort gilt als Wiege der Schweizer Uhrenindustrie. Bereits im 18. Jahrhundert schulten sich Bauern in der feinmechanischen Königsdisziplin und tauschten Heugabeln gegen Präzisionswerkzeug.

Im Inneren eines imposanten Patrizierhauses, dem «Château des Monts», liegt das Uhrenmuseum. Perlen der Horlogerie säumen die Wände, von reich verzierten Pendeluhren bis hin zu Gemälden von Kirchtürmen mit integrierten Glockenspielen. Doch genug Kultur: Jetzt brauchen Melanie und Flo Action. «Museen kann man besuchen, wenn man nicht mehr so beweglich ist», lacht Flo. Also geht’s ab in Richtung Neuenburgersee, wo der Mazda CX-5 auch auf kurvigen Landstrassen wie auf Schienen fährt.

Am Ufer heisst es für Mel und Flo ab aufs Board! Das Powerpaar will sich im Stand-up-Paddling versuchen, das stand schon lange auf der «bucket list». Trotz Wind machen die beiden eine gute Figur. Flo hat sogar sein T-Shirt an. Und weil er im Gegensatz zu vielen anderen Anfängern nicht im Wasser landet, bleibt das Leibchen tatsächlich trocken. Gewusst wie – und beim Thema Uhren können die beiden nun erst recht brillieren.