Auf der Jagd nach dem perfekten Schnappschuss

Gregory hievt zwei Rucksäcke voller Kameras, Linsen und Drohnen in den Kofferraum des brandneuen Mazda3. Knapp 50 Kilo Gepäck hat der 26-Jährige dabei. Die Ausrüstung braucht er, um seinem Ziel ein Stück näher zu kommen: Er möchte heute den perfekten Sonnenuntergang einfangen. Vor einigen Jahren entdeckte er in den USA seine Jugendleidenschaften, neben dem Skaten, aufs Neue: Foto- und Videografie. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz war klar: «Jetzt mache ich mein Hobby zum Beruf!». Mittlerweile lebt Gregory von seiner Arbeit hinter der Kamera und begeistert allein auf Instagram 17 000 Fans, die seinem Account @gregslens folgen.

Wir sind mit dem Auto unterwegs. Die schroffe Landschaft inspiriert Gregory. Sobald er durch den Sucher seiner Kamera blickt, verfällt er in eine Art Trance.