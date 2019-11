Ein Blog, drei Kinder, 120’000 Follower

Dass sich die 38-Jährige simplen Speisen widmet, hat seinen Grund. Die Bloggerin ist ständig auf Achse. Auch heute. Mit Kind und Kegel fährt sie im Mazda CX‑5 nach Dietikon in den Bruno-Weber-Park. Dabei ist sie froh, dass Platzprobleme kein Thema sind. Und dank dem Navigationssystem findet sie den Park ohne Umwege. Bei den Drachenfiguren des verstorbenen Künstlers kommen die Kinder ins Staunen.

Unterwegs zu sein gehört bei den Flurys zum Alltag. «Reisen ist unser grösstes Hobby», sagt die Mutter. Am Wochenende steht oft ein Ausflug auf dem Programm. Ein unkompliziertes Familienauto mit vernünftigem Verbrauch macht für sie deshalb Sinn. Nach einer ruhigen Fahrt werden sie in Riedern GL von Roger Rhyner empfangen. Seine «Duftbücher» haben für Aufsehen gesorgt, denn sie wollen mit den Sinnen erfahren werden. Reibt man an den Illustrationen, beginnen sie zu riechen. Wie Geissbock Charly, von dem fünf Abenteuer erschienen sind.