Dieser Fotograf entdeckt den Gotthard neu

Dann geht’s die Passstrasse zum Gotthard hinauf. In den hügeligen Wäldern des Nordtessins sind wir froh, dass sich Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit beim brandneuen Mazda3 ideal ergänzen. In Bellinzona stärken wir uns mit einer Pizza, doch der junge Fotograf hat anderes im Sinn. Sein Blick wandert hoch zu Bellinzonas Hauptattraktion – den drei Burgen. In sicherem Abstand zu den Besuchertrauben auf der Burg schraubt sich seine Drohne in die Höhe und macht spektakuläre Aufnahmen der mittelalterlichen Mauern.

Für den Rückweg haben wir uns ein spezielles Spektakel aufgehoben: die ursprüngliche Gotthard-Passstrasse, die Tremola. Kaum vorstellbar, dass hier früher Postkutschen hindurchpreschten. Auf dem Kopfsteinpflaster kann das Auto seine Power – und die Vorteile seiner Federung – voll ausspielen. Zum Glück ist Gregory am Steuer so konzentriert wie hinter dem Objektiv. Jede Biegung nimmt er mit Vorsicht, bevor die Beschleunigung die Insassen wieder in die Sitze drückt.

Auf der Passhöhe geniesst der Zürcher noch einmal die herrliche Aussicht. Die Bilder dieses etwas anderen Gotthard-Trips begleiten ihn, während der sanft schnurrende Motor auf dem Heimweg entspannte Stimmung verbreitet. Fast ein wenig wie in Kalifornien – und im Stau gestanden sind wir auch keine Sekunde.