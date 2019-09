Vom Smartphone-Foto zum XXL-Plakat

Die Suche nach dem perfekten Bild

Schon bald sind die beiden eingespielt. Sam scheut auf der Suche nach der idealen Perspektive auch den Bodenkontakt nicht, während Peter sich als Model vor die Linse wirft.

Den beiden Fotografen springt eine spiegelnde Wasseroberfläche ins Auge. Sie positionieren sich. Peter springt auf, Sam drückt ab. Immer wieder. Danach begutachtet der Profi die Bilderreihe. «Ein tolles Bild hält einen Moment fest, der eine solch spontane Spannung hat, dass es ihn nur einmal gegeben haben kann.»

Welches Foto schafft es auf das Megaposter?

Am frühen Abend scrollen Sam und Peter durch fast 700 Bilder. Welches sticht heraus und muss aufs Megaposter? Am Ende setzt sich das Motiv an der Wasseroberfläche durch. Es hängt seit dem 9. September für einen Monat beim Parkhaus Pfingstweid in Zürich.

Sam Veyre wird sein Werk also in aller Ruhe betrachten können. Noch länger bleiben ihm die Tipps vom Profi und die Freude über sein neues Smartphone: «Die Bildschärfe und Geschwindigkeit des Galaxy S10+ sind fantastisch. Ich freue mich riesig, weiterhin damit zu experimentieren.»